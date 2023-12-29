31 грудня 2023 – дзеркальна дата: чому вона особлива та що означає

Якщо записати дату останнього дня цього року в американському форматі, – 12.31.2023, то отримаємо числа, що мають особливе значення в нумерології.

Так, згідно з нумерологічними прогнозами, останній день року принесе важливі зміни у наше життя. Детальніше розповідаємо далі.

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Дзеркальна дата

Дата 12.31.23 по суті складається з послідовних чисел 123123. Вони можуть символізувати початок чогось нового.

Важливо розуміти, що в нумерології кожне число має своє особливе значення. Коли вони об'єднуються в патерни, як 123, це може передавати загальне послання.

Відповідно до нумерологічного прогнозу, числа в цій послідовності визначаються так: 1 – нові починання, 2 – пов'язане з емоціями та гарним проведенням часу, а 3 – означає навчання та розвиток.

Таким чином, коли ми бачимо 123, це може означати заклик почати щось нове, отримати задоволення від цього.

Інший спосіб зрозуміти значення послідовності чисел – додати їх. Наприклад, 1+2+3 дорівнює 6. У нумерології число 6 відображає любов, плекання та рівновагу. Тож 31 грудня можна очікувати, що позивні якості будуть особливо помітними.

Окрім того, ця дата має особливе значення через повтор послідовності. Експерти вважають, що це час, коли всі разом прямують вперед й отримують уявлення про майбутнє.

Якщо ж розбивати, то 12 означає власні бажання, 23 – сильну і стабільну енергію, 31 – може натякати на несподівані події.