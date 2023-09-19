Більше не випадатиме: 5 дієвих масок для волосся, які здивують результатом

Домашні маски для волосся – швидкий та дешевий спосіб покращити стан своїх кіс. Нижче дивіться рецепти масок, які працюватимуть над проблемою випадіння волосся.

Маски та скраби для волосся можна з легкістю зробити у домашніх умовах, а результат буде не гіршим, ніж після магазинних доглядових засобів. 24 Канал зібрав найкращі рецепти масок, які боротимуться з випадінням волосся.

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Яєчна маска

Візьміть 2 яйця та по 2 чайні ложки оливкової олії й лимонного соку. Добре змішайте та нанесіть на волосся – від коренів до самих кінчиків. Загорніть волосся поліетиленовим пакетом або харчовою плівкою та рушником. Потримайте маску 40 хвилин, а потім змийте теплою водою. Ця маска живить корені волосся й відлущує змертвілі частинки, а також зміцнює пасма, що дуже важливо. Щоб побачити результат, робіть цю маску близько одного разу у тиждень.

Маска з зеленого чаю

Вам знадобиться 2 столові ложки теплого свіжого зеленого чаю, один курячий жовток та 10 крапель олії розмарину. Спершу змішайте олію з жовтком, а потім додайте чай. Отриману суміш нанесіть на корені волосся й промасажуйте шкіру голови. Потримайте 5 – 10 хвилин і змийте водою. Важливо, що вода має бути холодною або літеплою, щоб жовток не звернувся. Потім помийте волосся шампунем. Таку маску робіть двічі на тиждень упродовж 8 тижнів.

Гірчична маска

В одній місткості змішайте 3 столові ложки гірчиці, 2 столові ложки оливкової олії, один жовток, 1 столову ложку цукру та розбавте все 6 столовими ложками води. Масажними рухами нанесіть суміш на корені волосся. Маску потрібно витримати пів години під поліетиленом та рушником. Змийте водою, а потім шампунем. Для ефекту повторюйте маску раз у тиждень упродовж 2 місяців.



Домашній догляд за волоссям / Фото Pexels

Маска з глиною

Для цього рецепту нам потрібна косметична глина – 2 столові ложки. Її потрібно розвести водою так, щоб консистенція нагадувала густу сметану. Змішайте глину з 1 столовою ложкою кориці та оливкової олії, а також жовтком. Нанесіть маску на все волосся та, як у попередніх рецептах, загорніть у пакет та рушник. Це треба робити для того, щоб маска діяла ефективніше та зберігалось тепло. Після того, як потримали суміш 30 хвилин, змивайте водою. Цю маску краще застосовувати раз у тиждень.

Медова маска

Потрібно добре змішати столову ложку меду, касторової олії та один жовток. Отриману суміш нанесіть на корені волосся та активно втирайте її у шкіру голови упродовж 5 – 10 хвилин. Накрийте волосся поліетиленовою шапкою та махровим рушником. Рекомендовано тримати маску на волоссі до 3 годин. Після цього змийте її шампунем. Для досягнення найкращого ефекту медові маски рекомендується застосовувати двічі на тиждень протягом 12 тижнів. Вони не тільки запобігають випадінню, але й зволожують волосся та додають блиску.