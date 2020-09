Британський співак Фредді Мерк'юрі відомий насамперед як вокаліст Queen, що був одним з найпопулярнішим гуртів у 70-80 роки минулого століття. Мерк'юрі посів 18 місце в списку найкращих співаків 2008 року.

Фредді Мерк'юрі – популярний британський співак, соліст легендарного гурту Queen. Він став справжньою рок-зіркою і залишається відомим досі навіть тим людям, які не надто цікавляться музикою. До дня його народження журналісти 24 каналу підібрали 5 найкращих хітів Queen за всі часи. Сьогодні Меркю'рі могло виповнитися 76 років.

Сьогодні, 5 вересня, Меркю'рі могло виповнитися 76 років. Цінним його вклад є не тільки в музичну індустрію. Після смерті співака від ускладнень СНІДу, почалась справжня боротьба з цим захворюванням. Також після трагічної події гурт Queen знаходився в стані відродження через неймовірний ріст популярності.

​Bohemian Rhapsody

Найдорожчий сингл гурту виправдав очікування фанатів: пісня знаходилась на першій сходинці чарту Великої Британії впродовж дев'яти тижнів. Це третій найпродаваніший сингл Британії всіх часів. Bohemian Rhapsody зробив неабиякий вклад в музичну індустрію, адже на цей хіт було знято перший ролик, після якого ставало все більш популярним робити відеокліпи.

The Show Must Go On

Пісня написана Браяном Меєм, однак вона стосується саме Фредді Мерк'юрі. Це був останній трек з альбому 1991 року. Він розповідав про Мерк'юрі, що вже не міг впоратися з СНІДом, яким тяжко хворів. Незважаючи на важкий стан, він все ще виступав на сцені. Згадуючи один з виступів, Мей розповів: "Я сказав: "Фреде, я не знаю, чи це буде можливо заспівати". І він пішов: "Я зроблю це, чорт забирай", — хильнув горілки й увійшов, й розправився з ним, повністю порвав той вокал".

We Will Rock You

Сингл, що став 146 в списку "Пісні століття". Майже одразу після виходу альбому, в який входив цей трек, різні радіостанції грали його безперервно і послідовно. Пісня фігурувала в багатьох спортивних змаганнях через свій простий ритм.

We Are the Champions

Пісня стала одною з найвпізнаваніших гімнів рок-музики. Вона досягла другого місця в британському чарті та четвертого в "Billboard Hot 100" США. У 2011 році група дослідників зробила висновок, що сингл найбільш захоплюючий в історії популярної музики.

