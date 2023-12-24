Підтримує зв'язок між поколіннями: що таке Дідух, символ Різдва в Україні

В Україні існує давня народна приказка: "Дідух – до хати, біда – з хати". Адже незмінний символ українського Різдва заносять в будинок одразу, як на небі з'являється перша зірка, яка повідомляє людей про народження Ісуса Христа.

Зі старослов'янської мови слово "дідух" перекладається як "дух предків". Саме тому він символізує діда, покровителя та захисника будинку. Також Дідух вважається символом святого відродження всього живого, зазначає 24 Канал.

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Що таке Дідух

Дідух – це сніп, який господар будинку заносить до хати на Святвечір, 24 грудня. Кажуть, що він дарує сім'ї гарний настрій, затишок, добробут, мир та спокій. Адже з Біблії відомо, що Ісус Христос народився в стайні. Тоді надворі панував страшенний холод. Тому коли Йосип, чоловік Діви Марії, побачив, що у стіні є тріщина, затулив її снопом. Таким чином навколо стало тепліше.

Саме через цю біблійну історію на Різдво й застеляють підлогу сіном, а Дідуха ставлять у кутку, наприклад, біля печі. Він має ще й інші назви: Коляда, Корочун та Колядник. Зазвичай Дідуха виготовляють з пшениці, жита й вівсі, а прикрашають вже на свій смак. Наприклад, беруть сухі квіти, ягоди калини та стрічки різних кольорів.

Дідух – символ Різдва в Україні / Фото Pinterest

Раніше наші предки ставили Дідуха під іконами. За традицією, він повинен був перебувати там аж до Водохреща, яке наступного року українці за новоюліанським календарем відзначатимуть 6 січня. Раніше це свято випадало на 19 січня.

Після того господарі дому обробляли Дідуха: виділяли зерно, насіння від колосків, висівали зерно, а солому палили на дорозі. Відомо, що цей символ українського Різдва ні в якому разі не можна викидати. Адже він підтримує зв'язок між поколіннями, а також приносить у дім багатством, добробут та спокій.

Цікаво, що часто люди роблять Дідуха своїми руками. Адже насправді це не так складно. Крім того, процес виготовлення різдвяного символу згуртовує сім'ю.