Затишна зима: креативні ідеї для облаштування каміна

Зимова аура потребує затишку та пошуку такого бажаного тепла. Атмосферу блаженства завжди доповнить весело потріскуючий вогонь у каміні. Такі моменти мають в собі багато магії – вони сприяють відпочинку, перегляду фільму та читанню улюблених книг.

Коли за вікном зима, у повітрі весело кружляють сніжинки, по хаті розноситься апетитний запах яблучного пирога з корицею. Що може бути краще, ніж поніжитися біля теплого вогнища? Нижче – кілька корисних ідей, як варто облаштувати камін та зону навколо нього.

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Впродовж століть вогонь асоціювався з сімейним теплом, безпекою та затишком. Він був одним із найважливіших елементів – постійно горів під солом’яними дахами хат, символізуючи родинні зв’язки. У наш час вогнище все ще може бути центральною точкою облаштування.

Камін у кутку вітальні? Чому ні! Розмістивши вогнище в кутку, ви обираєте затишок. Біля каміна створиться тиха і непомітна зона. Це рішення найкраще підійде для невеликих інтер’єрів. Завдяки саме такому каміну у кількох зонах буде відчуватися приємне тепло, що випромінюється від вогнища.

Чудовий предмет інтер’єру / Фото pinterest

Для любителів сучасних аранжувань ми рекомендуємо прості мінімалістичні каміни. Такі моделі відмінно підійдуть для будинків, оформлених в індустріальному або хай-тек стилі. Останнім часом все більшої популярності набувають каміни, сталева вставка в яких розміщена набагато вище, ніж у випадку з класичними моделями. Такий вид обробки надає корпусу каміна дизайнерський і оригінальний вигляд.

Сучасне рішення / Фото pinterest

Двосторонній камін – це геніальна концепція, яка ідеально підійде для просторих віталень. Одні вирішують розмістити його посередині вітальні, інші – на межі з сусіднім приміщенням.

Затишок та комфорт / Фото pinterest

При проєктуванні каміна пам’ятайте, що міцна, якісна топка – це ще не все. Правильне утеплення бетонних стін запобігає нагріванню предметів, розміщених на полицях. На такому типі конструкції можна вдало зберігати улюблені книги, журнали чи інші дрібниці.