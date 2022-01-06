Всесвітній рейтинг дизайну: названа найкраща країна

A'Design Award – престижна міжнародна премія у галузі дизайну. Нещодавно журі конкурсу назвало країну, яка отримала перемогу у кількох номінаціях та зайняла перше місце одразу кількох рейтингів.

A'Design Awards – це одна з найбільших та найвидатніших дизайнерських нагород у світі. Премія заснована у 2009 році та покликана відзначити найкращі дизайнерські проєкти. Нещодавно було оголошено Всесвітній рейтинг дизайну 2021. Цьогоріч першість одразу у кількох рейтингових таблицях отримав Китай.

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У поточному рейтингу Китай посідає перше місце серед 108 країн, представлених у 2020 – 2021 роках. Наступні країни, які посіли провідні позиції, це Сполучені Штати Америки, Японія, Італія, Гонконг, Велика Британія, Тайвань, Німеччина, Туреччина та Австралія.

Нижче представлені ключові дизайнерські проєкти Китаю, які захопили та вразили жюрі.

Проєкт Platinum A' Design Award став переможцем у категорії "Архітектура, будівництво та дизайн".

Неймовірний стиль / Фото archdaily

Ще одним переможцем у номінації "Архітектура, будівництво та дизайн" став White Mountain Club House від Kris Lin.

Очей не відвести / Фото archdaily

Крайнім переможцем у цій номінації став дизайн Mountain House in Mist Book Villa.

Захоплює подих / Фото archdaily

Громадське приміщення на вершині міста Шеньчжень стало срібним призером премії A' Design Award у категорії "Дизайн архітектури, будівель та конструкцій" у 2020 – 2021 роках.

Неймовірний вигляд / Фото archdaily

Переможцем у категорії "Архітектура, Будівля та Конструкції" став проєкт Xerolithi Residence.

Неземна краса / Фото archdaily