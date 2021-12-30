Все по традиції фен-шуй: де в оселі поставити ялинку

Фен-шуй – це стародавня практика планування простору, яка виникла в далекому Китаї. Його майстри вірили, що лише досягнувши повної відповідності з природним середовищем, можна отримати здоров’я, любов, знання та багатство. Крім того, облаштування інтер’єру за принципами фен-шуй забезпечить приплив позитивної енергії.

Ялинка – прекрасний і радісний символ відродження, родючості та вічного життя. Крім того, вона вносить святкову ауру в інтер’єр і створює чарівну новорічно-різдвяну атмосферу. Як виявляється, відповідно до принципів фен-шуй, правильно влаштована і прикрашена ялинка може додатково зміцнити здоров’я, подбати про сімейне тепло і принести достаток в дім.

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Правильно прикрашена і оформлена ялинка не тільки подбає про святковий настрій і позитивну ауру, а й стане головною зіркою домівки. Тому на початку варто подумати, де ялинка буде виглядати краще візуально і чи не порушить це функціональність інтер’єру. У дуже маленьких квартирах застосування практики фен-шуй іноді неможливе, тому варто орієнтуватися в основному на ергономіку простору.

Неймовірна велич / Фото pinterest

Ялинки найкраще виставляти в незабудованих кутках кімнат. Завдяки цьому не втрачається цінний простір і не порушуються шляхи зв’язку.

Далекосхідна практика робить акцент на незвичайній гармонії. Варто звернути увагу на три визнані фен-шуй стихії – дерево, вогонь і землю. Прикрашена ялинка несе в собі енергію дерева і вогню, які, поєднуючись, дають попіл, тобто землю. Як бачите, ялинка сама по собі є елементом, який приносить в дім позитивну енергетику.

Чарівний стиль / Фото pinterest

Згідно з практикою фен-шуй, найкращим місцем для ялинки є південний сектор кімнати, відведений під сектор Вогню. Найкраще використовувати червоні прикраси, підкреслені золотистими і зеленими акцентами. Ідеально, коли біля ялинки стоїть камін, який асоціюється з теплом і домашнім затишком.

Прекрасна ялинка / Фото pinterest

Прикрашання ялинки тісно пов’язане з дохристиянським фольклором та культом вічнозеленого дерева. Лише через століття ялинка стала одним із найважливіших символів Різдва та Нового року. Її символіка завжди була позитивною, радісною і красивою.

Захоплює подих / Фото pinterest

Поєднуючи традицію з екзотичною практикою фен-шуй, варто використовувати на практиці ідеї здорового та гармонійного життя.