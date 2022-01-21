Архітектурна студія Paritzki & Liani Architects завершила будівництво IS House – сімейного будинку поблизу Тель-Авіва. Він має незвичну особливість – трикутну форму та мінімалістичний фасад із каменю та скла.
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Дизайнери спроєктували двоповерховий будинок у центральному окрузі Ізраїлю Савйоні. Дім створений для пари з трьома дітьми-підлітками.
Незвичний фасад / Фото dezeen
Кутовий дизайн будівлі відповідає незвичайній формі ділянки, яка значно звужується з одного кінця через вигин сусідньої вулиці та розташована між двома іншими заміськими будинками.
Чарівний вигляд / Фото dezeen
Архітектори використали цю незвичайну геометрію, щоб створити дизайн, який грає з перспективою, що ускладнює сприйняття точних розмірів і розмірів будівлі.
Захопливий стиль / Фото dezeen
Ідея композиційного дизайну цього будинку полягала в тому, щоб побудувати 600 квадратних метрів, розподілених на трьох поверхах, а також намагатися створити ілюзію, що цього об’єму не існує,
– розповіли архітектори Ітай Паріцкі та Паола Ліані.
Вражаючі деталі / Фото dezeen
Фасад без деталей допомагає ще більше замаскувати масштаб будівлі. Стіни та дах покриті гладкими плитами з білого каменю, які переривають лише розсувні скляні двері та вікна з надзвичайно тонкими рамами.
Природа є ключовим елементом концепції дизайну / Фото dezeen
У проєкті розробили чарівний сад для роботи з рівнями будинку. Великий дворівневий внутрішній дворик простягається на всю ширину ділянки, включаючи 30-метровий басейн і окремий басейн для купання.