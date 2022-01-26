Велич каменю: в Аргентині презентували неймовірну пустельну віллу

Аргентина – країна з неймовірними традиціями, відвідати яку хотів би кожен з нас. Втім, тут можуть похизуватися не лише культурними заходами.

Команда Estudio Alberto Tonconogy y Asociados представила своє творіння, яким не соромно похизуватися на весь світ. Кам'яний будинок, оточений скелястою пустелею, чарує витонченістю та атмосферою.

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Кам'яна велич / Фото Archdaily

Дім має площу 170 квадратних метрів. Він розташований перед Андами, що забезпечує господарям неймовірний огляд на місцевість та казкові краєвиди.

Насолода місцевістю / Фото Archdaily

Камінь став чудовим вибором для будівницвта, що дозволило споруді органічно влитися у місцевість. Завдяки цій взаємодії у будинку панує просто фантастична атмосфера.

Вогонь – обов'язковий елемент затишної оселі / Фото Archdaily

Архітектори "розгорнули" 4 стіни на 8 частин, щоб оптимізувати візуальні ефекти. Завдяки цьому усі простори вдалося розмістити на одному рівні. Затишний інтер'єр у мінімалістичному виконанні став чудовим акцентом проєкту.