Тимчасово – не означає абияк: у Брюгге збудували неймовірний павільйон для громадських заходів
Джерело:Archdaily
Епідемія COVID-19 змусила усіх скучити за публічними заходами та обговорення. Кожен відчуває посилену потребу в спілкуванні та соціалізації.
Студія PARA представила унікальний проєкт – чудовий дерев'яний диптих для проведення громадських заходів. Тимчасова споруда стала яскравим доповненням навколишньої архітектури.
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Вишукане тимчасове рішення / Фото Archdaily
Оскільки територія та будівлі Брюгге охороняються ЮНЕСКО, будівлю вирішили звести на воді. Таку можливість архітекторам подарували 15 спеціальних опор.
Гармонія взаємодії з архітектурою міста / Фото Archdaily
Особливістю будівлі стали не лише матеріал та наслідування довколишньої архітектури, а й форма. Диптих створює акуратну візуальу об'ємність та демонструє готовність міста до експериментів.
Чудове місце для соціальної взаємодії / Фото Archdaily