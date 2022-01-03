Слідкуємо за трендами: які шпалери будуть модними у 2022 році

Шпалери – чудовий спосіб повністю змінити характер в оселі. Прийдешній 2022 рік диктує нові модні течії. Про останні тенденції у виборі шпалер – у нашому матеріалі.

Шпалери можуть збагатити інтер’єр цікавими орнаментами та незвичними візерунками. Їх стиль визначить атмосферу в помешканні та настрій його мешканців.

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В атмосфері міських джунглів

Стиль тропічних джунглів панує в тенденціях дизайну інтер’єру вже кілька сезонів. Тож якщо ви шукаєте модні шпалери для кімнати на 2022 рік вибирайте шпалери з великими квітковими візерунками, які привнесуть у ваш інтер’єр атмосферудиких джунглів.

У модних шпалерах для вітальні 2022 року переважають велике бананове листя і листя пальм. Між ними можуть бути різнокольорові пташки, які стануть гарним доповненням вашої екзотичної стіни. Якщо ви вирішили використовувати такі шпалери, не забудьте розставити у квартирі горщики з живими квітами та елементами з натурального дерева, ротанга або лози.

Неймовірний стиль / Фото homebook

Екологічний тренд

Шукаєте модні шпалери для спальні на 2022 рік? Обирайте екологічні рішення! Наймодніші шпалери 2022 року – паперові, які не містять пластику і дозволяють стіні дихати. Шпалери з натуральних матеріалів також безпечні для нашого здоров’я завдяки тому, що вони регулюють вологість у кімнаті.

Модні рішення / Фото unsplash

З тваринними візерунками

Смуги, плями або смужки – це рішення для сміливих. Їх також варто використовувати їх в інтер'єрі помірно – бажано на одній невеликій стіні. Однак модні візерунки шпалер 2022 року також включають більш тонкі мотиви тварин, такі як птахи, фламінго або метелики.

У дитячій кімнаті чудово підійде і тваринна тематика! Наймодніші шпалери 2022 року – це шпалери на лісову тематику або з підводним світом.

Родзинка простору / Фото homebook

Ніжні та пастельні мотиви

У 2022 році ми все ще обираємо пастель у наших інтер’єрах! Модні кольори шпалер 2022 року включають білий, пастельний і ніжно-рожевий. Тож якщо ви шукаєте модні шпалери для стін на 2022 рік – без побоювань обирайте милі відтінки.

Затишний дизайн / Фото homebook