Временно – не означает кое-как: в Брюгге построили невероятный павильон для мероприятий

14 января 2022 , 17:50
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Источник:

Archdaily

Эпидемия COVID-19 заставила всех соскучиться по публичным мероприятиям и обсуждениям. Каждый испытывает усиленную потребность в общении и социализации.

Студия PARA представила уникальный проект – отличный деревянный диптих для проведения общественных мероприятий. Временная постройка стала ярким дополнением окружающей архитектуры.

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Изысканное временное решение / Фото Archdaily

Поскольку территория и здания Брюгге охраняются ЮНЕСКО, здание решили построить на воде. Такую возможность подарили архитекторам 15 специальных опор.

Гармония взаимодействия с архитектурой города / Фото Archdaily

Особенностью здания стали не только материал и подражание окружающей архитектуре, но и форма. Диптих создает аккуратную визуальную объемность и демонстрирует готовность города к экспериментам.

Прекрасное место для социального взаимодействия / Фото Archdaily

Автор: Ярослав Сиваківський