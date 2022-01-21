Впечатляющие формы: как выглядит треугольный дом со стеклянным фасадом

Вблизи Тель-Авива построили особое здание – треугольный дом с белыми каменными стенами. Угловой дизайн здания соответствует форме участка, диктовавшего условия строительства.

Архитектурная студия Paritzki & Liani Architects завершила строительство IS House – семейного дома вблизи Тель-Авива. Он имеет необычную особенность – треугольную форму и минималистичный фасад из камня и стекла.

Обратите внимание В Португалии мельницу превратили в дом отдыха: как удалось это сделать

Дизайнеры спроектировали двухэтажное здание в центральном округе Израиля Савионе. Дом создан для пары с тремя детьми-подростками.

Необычный фасад / Фото dezeen

Угловой дизайн здания соответствует необычной форме участка, который значительно сужается с одного конца из-за изгиба соседней улицы и расположен между двумя другими загородными домами.

Волшебный вид / Фото dezeen

Архитекторы использовали эту необычную геометрию, чтобы создать дизайн, играющий с перспективой, что усложняет восприятие точных размеров и размеров здания.

Увлекательный стиль / Фото dezeen

Идея композиционного дизайна этого дома заключалась в том, чтобы построить 600 квадратных метров, распределенных на трех этажах, а также пытаться создать иллюзию, что этого объема не существует,

– рассказали архитекторы Итай Парицки и Паола Лиани.

Впечатляющие детали / Фото dezeen

Фасад без деталей помогает еще больше замаскировать масштаб строения. Стены и крыша покрыты гладкими плитами из белого камня, которые прерывают только раздвижные стеклянные двери и окна с тонкими рамами.

Природа является ключевым элементом концепции дизайна / Фото dezeen

В проекте был разработан волшебный сад для работы с уровнями дома. Большой двухуровневый внутренний дворик простирается во всю ширину участка, включая 30-метровый бассейн и отдельный бассейн для купания.