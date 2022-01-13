Возвращение к истокам: удивительный плетеный дом с соломенной крышей

На севере Ирана возвели дом, который имеет невероятную архитектурную особенность – его крыша возведена из соломы по старинной технологии. О волшебном доме и особенностях его конструкции – в нашем материале.

Архитектурная группа Shaygan Gostar закончила строительство уютной небольшой хижины на берегу живописного озера. В проекте удалось соединить историческую самобытность и современный комфорт.

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Местная архитектура берет свое начало в районах, где поселились крестьяне. Все компоненты для строительства постройки были подготовлены по природе местного региона.

Удивительное сооружение / Фото archdaily

Площадь хижины составляет 50 квадратных метров. Этого оказалось достаточно, чтобы создать очень уютное пространство.

Волшебное место / Фото archdaily

Проект возведен на участке вблизи сельскохозяйственных угодий. Именно поэтому было выбрано место с видом на плотину и окружающий ландшафт.

Невероятная архитектура / Фото archdaily

Для кровли выбрали солому и глина, чтобы окончательно выразить самобытность этого места. Длинная двускатная крыша была создана в форме каюты, чтобы быть приближенной к типологии сельского жилья.

Привлекательная хижина / Фото archdaily