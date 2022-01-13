Возвращение к истокам: удивительный плетеный дом с соломенной крышей
Источник:archdaily
На севере Ирана возвели дом, который имеет невероятную архитектурную особенность – его крыша возведена из соломы по старинной технологии. О волшебном доме и особенностях его конструкции – в нашем материале.
Архитектурная группа Shaygan Gostar закончила строительство уютной небольшой хижины на берегу живописного озера. В проекте удалось соединить историческую самобытность и современный комфорт.
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Местная архитектура берет свое начало в районах, где поселились крестьяне. Все компоненты для строительства постройки были подготовлены по природе местного региона.
Площадь хижины составляет 50 квадратных метров. Этого оказалось достаточно, чтобы создать очень уютное пространство.
Проект возведен на участке вблизи сельскохозяйственных угодий. Именно поэтому было выбрано место с видом на плотину и окружающий ландшафт.
Для кровли выбрали солому и глина, чтобы окончательно выразить самобытность этого места. Длинная двускатная крыша была создана в форме каюты, чтобы быть приближенной к типологии сельского жилья.
Привлекательная хижина / Фото archdaily