Волшебные огни: как превратить холодную комнату в уютное пространство

Белые стены и минимум деталей позволяют свободно дышать в собственном доме. Однако иногда такая комната кажется мрачной и холодной. Особенно это актуально в зимнее межсезонье, когда быстро темнеет и повсюду царит хмурая атмосфера.

Есть простые, но удивительные идеи, которые позволят превратить любую холодную и мрачную комнату в волшебную и уютную.

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Освещение создает определенное настроение в комнате, именно оно задает тон. Просто убедитесь, что лампочки обладают мягким и желтым эффектом. Другой альтернативой является добавление абажуров или изысканных настольных ламп.

Комфортная среда / Фото pinterest

Солнечные лучи и яркий свет действительно заставляют чувствовать себя лучше. Это может помочь психическому здоровью. Если вы хотите получить тот же уютный эффект, не оказывая затемненной комнаты, приобретите лампочку с диммером, где можно изменять яркость света.

Волшебная атмосфера / Фото pinterest

Как можно чувствовать себя уютно без одеяла или покрывала? Вы можете положить их на спинку стула или в специальную корзину, чтобы семья могла достать их, когда им вздумается.

Незабываемая атмосфера / Фото pinterest

Любое темное пространство и угрюмый вечер скрасят сказочные огни. Даже после новогодних рождественских праздников ничто не мешает оставить на окне милую гирлянду.

Чтобы сделать вашу комнату уютной, возьмите свечи или гирлянды и разместите вокруг зеркала, телевизора или комода. Даже небольшое количество теплого света добавит уютных ноток в домашнюю атмосферу.