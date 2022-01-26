Величие камня: в Аргентине презентовали невероятную пустынную виллу

Аргентина – страна с невероятными традициями, посетить которую хотел бы каждый из нас. Впрочем, здесь могут похвастаться не только культурными мероприятиями.

Команда Estudio Alberto Tonconogy y Asociados представила свое творение, которым не стыдно похвастаться на весь мир. Каменный дом, окруженный скалистой пустыней, очаровывает изяществом и атмосферой.

Интересно Здесь бы учился каждый: в Финляндии показали, как должна выглядеть современная школа

Каменное величие / Фото Archdaily

Дом имеет площадь 170 квадратных метров. Он расположен перед Андами, что обеспечивает хозяевам невероятный обзор местности и сказочных пейзажей.

Наслаждение местностью / Фото Archdaily

Камень стал отличным выбором для строительства, что позволило сооружению органично влиться в местность. Благодаря этому взаимодействию в доме царит просто фантастическая атмосфера.

Огонь – обязательный элемент уютного дома / Фото Archdaily

Архитекторы "развернули" 4 стены на 8 частей, чтобы оптимизировать визуальные эффекты. Благодаря этому все места удалось разместить на одном уровне. Уютный интерьер в минималистическом исполнении стал отличным акцентом проекта.