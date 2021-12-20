Удивительная интеграция: в Италии построили виллу вокруг большого дерева

Довольно часто перед строительством домов принимают решение о полной расчистке участка. Но такое решение не всегда оптимально.

Карло Ратти и Итало Рота представили проект, вдохновляющий архитекторов всего мира. Им удалось не просто сохранить кусочек природы, а превратить его в центральную композицию виллы.

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На участке, отведенном под строительство частного дома, растет 10-метровый фикус. Было принято решение не просто сохранить дерево, а иплементировать его в план виллы.

Невероятный элемент интерьера / Фото Dezeen

Благодаря решению дизайнеров не нужно больше беспокоиться об экологичности и климате в доме – огромное дерево прекрасно покрывает эти функции. Кроме того, оно создает невероятную атмосферу покоя и уюта, о чем мечтают жильцы каждого дома.

Гармония природы без лишних усилий / Фото Dezeen

Дизайнеры надеются, что их решение станет мировым трендом и дома будут строиться без трансформаций природных условий. Сохранение природы – это не только обязанность каждого, но удивительное решение для создания жилья.