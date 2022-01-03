Следим за трендами: какие обои будут модными в 2022 году

Обои – отличный способ полностью изменить характер в доме. Грядущий 2022 год диктует новые модные течения. О последних тенденциях в выборе обоев – в нашем материале.

Обои могут обогатить интерьер интересными орнаментами и необычными узорами. Их стиль определит атмосферу в доме и настроение его обитателей.

Интересно Побег к природе: невероятное уютное жилье для жизни среди леса

В атмосфере городских джунглей

Стиль тропических джунглей властвует в тенденциях дизайна интерьера уже несколько сезонов. Так что если вы ищете модные обои для комнаты на 2022 год, выбирайте обои с большими цветочными узорами, которые привнесут в ваш интерьер атмосферу диких джунглей.

В модных обоях для гостиной 2022 года преобладают крупные банановые листья и листья пальм. Между ними могут быть разноцветные птицы, которые станут хорошим дополнением вашей экзотической стены. Если вы решили использовать такие обои, не забудьте расставить горшочки с живыми цветами и элементами из натурального дерева, ротанга или лозы.

Невероятный стиль / Фото homebook

Экологический тренд

Ищете модные обои для спальни на 2022 год? Выбирайте экологические решения! Самые модные обои 2022 года – бумажные, не содержащие пластика и позволяющие стене дышать. Обои из натуральных материалов также безопасны для здоровья благодаря тому, что они регулируют влажность в комнате.

Модные решения / Фото unsplash

С животными узорами

Полосы, пятна или полосочки – это решение для смелых. Их также следует использовать их в интерьере умеренно – желательно на одной небольшой стене. Однако модные узоры обоев 2022 также включают более тонкие мотивы животных, такие как птицы, фламинго или бабочки.

В детской комнате отлично подойдет и животная тематика! Самые модные обои 2022 года – обои на лесную тематику или с подводным миром.

Изюминка пространства / Фото homebook

Нежные и пастельные мотивы

В 2022 году мы все еще выбираем пастель в наших интерьерах! Модные цвета обоев 2022 года включают в себя белый, пастельный и нежно-розовый. Так что если вы ищете модные обои для стен на 2022 год – без опасений выбирайте милые оттенки.

Уютный дизайн / Фото homebook