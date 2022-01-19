Сад тысячи деревьев: в Шанхае построят фантастический комплекс

Природа постепенно становится неотъемлемой частью любого жилья. Дизайнеры пытаются имплементировать ее во все возможные просторы.

Природные фасады больших комплексов – замечательный тренд, который испытывает все новые трансформации. Дизайнеры находят новые способы воплощения природных акцентов в больших постройках.

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Фантастический проект / Фото Archdaily

Heatherwick Studio представила проект многофункционального комплекса в Шанхае. Его главная "изюминка" – 1000 деревьев, окутывающих здания со всех сторон.

Природные акценты всегда уместны / Фото Archdaily

Он будет расположен на набережной и будет иметь площадь 316 тысяч квадратных метров. Здесь будут все возможные просторы: магазины, кафе, рестораны, жилые апартаменты, общественные места. Кроме того, планируется полное обновление набережной и находящегося поблизости парка.

Сказочная инсталляция / Фото Archdaily

"1000 TREES" – это невероятный по масштабам и размаху проект, который даст новый толчок "естественной" тенденции в архитектуре. Уникальный комплекс готов подарить посетителям незабываемое впечатление и выполнить любые их прихоти.