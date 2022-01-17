Практические советы: какую плитку лучше выбрать для маленькой ванной комнаты

Чтобы создать комфортный, функциональный и одновременно эстетический интерьер в маленькой ванной комнате, следует продумать все до мельчайших деталей. Подбор плитки, ее размер, цвет, фактура и расположение являются ключевыми для визуального восприятия всего пространства.

Ванная комната с ограниченным пространством – актуальная проблема для многих. Когда в распоряжении всего несколько квадратных метров, где нужно вместить ванную или душевую кабину, унитаз, умывальник, стиральную машину и шкаф, каждый сантиметр важен. Но кроме функционального продумывания следует учесть и эстетическое восприятие такого важного пространства.

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Форма и размер плитки

Формат плитки имеет огромное значение. По мнению специалистов по дизайну интерьера, лучший вариант для маленькой ванной – это мелкая плитка. Да, все виды мозаики или мелкой плитки будут хорошо работать на небольшой поверхности. Большие плитки, соединенные без стыков или с узким зазором, создадут однородную иллюзорную поверхность.

Красивый интерьер / Фото pexels

Покрытие также важно

Трюк заключается в том, чтобы использовать плитку, отражающую и рассеивающую свет. Глянцевая плитка и достаточное освещение создадут впечатление большего пространства.

Великолепная идея / Фото pexels

Такая же плитка на стенах и полу

Хорошая идея для отделки маленькой ванной комнаты – использовать одинаковую плитку на стене и полу. Полученный эффект не будет скучным. Монохромные поверхности, выдержанные в тех же оттенках, превратятся в нейтральную основу и будут прекрасно отражать мебель, фурнитуру и керамику.

Невероятный дизайн / Фото pexels

3D-структурная плитка

Хорошей идеей для плитки в маленькой ванной комнате также является 3D-эффект. Структурная плитка хорошо работает в любом помещении – и маленьком, и большом. Ее объемная текстура придаст ванной глубины, а значит, оптически ее увеличит.

Волшебный вариант / Фото pexels