Обдуманный выбор: какое зеркало выбрать для маленькой ванной комнаты

Обустройство маленькой ванной – это всегда тема для размышлений и муки выбора. Благодаря маленьким секретам даже небольшая ванная кажется одновременно деликатной и оптически большей.

Зеркала – надежный способ создать оптические иллюзии и осветить интимный интерьер. К сожалению, не все модели хорошо работают в маленьких ванных комнатах.

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Как бы это ни парадоксально ни звучало, но в маленькой ванной прекрасно будет выглядеть большое зеркало. Главный нюанс – лучше выбрать модели без оправы. В последнее время огромный фурор произвели впечатляющие зеркальные панели без рам. Стекло приклеивается на сухую и ровную поверхность с помощью специального клея. Обычные модели в большинстве случаев могут похвастаться нейтральной эстетикой, потому отлично вписываются как в современный, так и в стилизованный интерьер.

Замечательные детали / Фото pexels

Если вы любите экстравагантные решения, зеркало можно поставить даже во всю стену. Кран, выходящий из цельной зеркальной плоскости? Почему нет! Единственным недостатком могут быть мыльные пятна, которые, к сожалению, очень заметны на такой поверхности.

Невероятные моменты / Фото pexels

Если у вас небольшая ванная, сюда также подойдут два больших зеркала, желательно прямоугольные. Если повесить их на стыке перпендикулярных стен или друг против друга, вы получите оптическую иллюзию, благодаря которой ваша ванная комната будет казаться как минимум вдвое больше.

Волшебное пространство / Фото pexels

С помощью нескольких точек света вы можете легко создать волшебную иллюзию, которая сделает ванную больше. Как оказалось, зеркало может быть одним из них! Модели с подсветкой придутся по вкусу как эстетам, так и прагматикам, стремящимся к совершенству (дамы ценят идеальный макияж, джентльмены – прекрасно подстриженные волосы на лице). Большинство зеркал с подсветкой имеют специальные матовые панели, которые дают немного приглушенный, но все же очень четкий свет.