Модная кухня 2022: встречаем последние тенденции

Вместе с новым 2022 годом пришли новые модные тенденции в обустройстве интерьера. Следующие месяцы будут отмечены насыщенными красками, выразительными стилизациями и теплыми, успокаивающими аранжировками.

С новым сезоном приходит полная трансформация тенденций. Модная кухня 2022 выделяется своим цветом. Светлые тона заменят популярные ранее насыщенные оттенки.

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Модные кухни 2022 года вы узнаете не только по оригинальным цветовым сочетаниям. Это также эра моноцветности: комбинации тонально схожих оттенков или аранжировки, полностью подчиненной одному цвету. Такие цвета славятся своей простотой, поэтому они хорошо чувствуют себя в минималистических стилизациях, могут оптически увеличить пространство, а главное – гарантируют впечатление полной целостности.

Особый стиль​ / Фото pinterest

"Деревянная" тенденция настолько популярна, что можно рассмотреть любые детали из этого материала: деревянная плитка на полу или мебель с фасадами, имитирующими дубовый рисунок. В тренде будут любые деревянные аксессуары, эффектные ламели и перегородки.

Невероятные детали​/ Фото pinterest

В трендах 2022 особенно выделяются два оттенка этого благородного материала. Одним из них является цвет дуба сономы, расцвет которого пришелся на конец 20 века. Это светлый бежевый оттенок с интенсивно выраженными кольцами. Он носит универсальный характер и хорошо подойдет как в маленьких, так и в больших квартирах. Он не только осветит их, но и создаст впечатление оптического увеличения.

Волшебное пространство​ / Фото pinterest

Прочные материалы являются залогом успеха устройства. Это в первую очередь крепкий кварцевый агломерат или гранит. Если использовать их в виде столешниц, то можете быть уверены, что их поверхность не будет повреждена экспериментами. В 2022 году мрамор также возвращается в моду – особенно с привлекательным переплетением прожилок и сильными, насыщенными цветами.

Увлекательный интерьер / Фото pinterest