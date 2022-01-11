Легко, просто и сказочно уютно: вариант домика на все случаи жизни

Минимализм постепенно приобретает популярность во всех сферах. Люди пытаются отказаться от лишних деталей, чтобы сосредоточиться на действительно важных вещах.

Место для творчества, размышлений и работы – важное пространство для каждого из нас. Особенно актуально это стало во времена пандемии, когда мы вынуждены большую часть времени проводить дома.

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Маленький дом будет уместен в любой местности / Фото Archdaily

Команда Besonias Almeida Arquitectos представила проект здания, которое станет отличным дополнением для любого дома. Здесь можно как активно работать, так и наслаждаться книгой, уютом и спокойствием.

Место силы / Фото Archdaily

Площадь дома составляет всего 45 квадратных метров. Камин, большие окна и терраса – элементы, которые делают его пригодным для использования как летом, так и зимой.

Поскольку здесь даже есть душ и туалет, домик может стать отличным местом для отдыха гостей. Дизайнеры проектировали его таким образом, чтобы он мог быть гибким в соответствии с потребностями владельцев.

Прекрасное место встречи нового дня / Фото Archdaily

Этот павильон – прекрасное решение для тех, кто хочет разделить зоны деятельности в своем доме и нуждается в месте, где можно легко подзарядиться и набраться вдохновения для новых свершений.