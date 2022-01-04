Интересные идеи: как обустроить ванную комнату без использования плитки

Выложенная плиткой ванная до сих пор считается классическим вариантом обустройства этого пространства. Между тем, на рынке есть ряд материалов, которые с успехом заменят плитку.

Некоторые из них подходят даже во влажной зоне, другие варианты можно комбинировать с плиткой. Предлагаемые ниже идеи помогут создать красивый внешний вид, в котором будет совмещаться комфорт и функциональность.

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Краска

Покраска стен – проверенный способ получить дешевую ванную комнату без плитки. По сравнению с другими материалами краска является недорогим продуктом, а сама покраска не требует особых навыков. Вместо того чтобы передавать эту работу профессионалам, вы можете выполнить ее самостоятельно, уменьшив таким образом расходы на оплату труда.

Является ли краска практичным решением вместо плитки? Да, но только в том случае, если стены окрашены подходящим средством. В ванной следует использовать качественные латексные и керамические краски.

Внимание! Постоянный контакт с водой может повредить любое, даже самое прочное, лакокрасочное покрытие, поэтому специалисты советуют заменять краску другим материалом в чувствительных местах – на стене в душевой или за ванной.

Нетипичные решения / Фото unsplash

Бетон

Декоративный бетон – один из самых модных отделочных материалов. Он хорошо работает во влажных помещениях, таких как ванна или туалет.

Для отделки стен подойдут бетонные плиты и декоративная штукатурка в виде густой массы. Первые отличаются долговечностью и естественным внешним видом, но из-за значительного веса требуют специальной сборки. Декоративная штукатурка стоит дешевле, дает эффект гладкой поверхности без стыков и не утяжеляет стены. К сожалению, она больше подвержена истиранию и повреждениям. Из-за специфического микроклимата в ванной комнате оба материала требуют дополнительной защиты: бетонные плиты следует пропитать средством защиты от влаги, а декоративную штукатурку покрасить специальным лаком. Благодаря этим мероприятиям стены будут легко мыться и будут устойчивы к воде.

Особый стиль / Фото Homedit

Обои

Покраска – не единственный способ получить дешевую ванную комнату без плитки. Монтаж обоев – недорогое и очень привлекательное решение. Чтобы избежать разочарований, выбирайте изделие с конкретными свойствами: моющееся, водонепроницаемое и долговечное.

Очаровательная классика / Фото House Beautiful