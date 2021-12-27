Феерическая игра цветов: впечатляющий интерьер бара в Лиссабоне

Интерьер – важный элемент любого заведения для развлечений. Его динамика должна создавать у гостей определенное настроение.

Список лиссабонских заведений для вечерних развлечений пополнился новой жемчужиной. LULU Bar and Restaurant – это яркое творение студии DC.AD, просто невозможно обойти вниманием.

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Площадь заведения составляет 170 квадратных метров. Здесь удалось интегрировать барную зону, танцевальную площадку, столики для отдыха и ужина, а также все необходимые технические помещения.

Удачное сочетание цветов / Фото Archdaily

Яркие цвета были выбраны для компенсации нехватки естественного освещения и мгновенных впечатлений от интерьера. Динамика пространства должна играть в противовес историческому зданию, в котором расположено заведение.

Игра цветовых эмоций / Фото Archdaily

LULU Bar and Restaurant – это место для активных развлечений, память о котором должна остаться у каждого, кто переступит его порог.