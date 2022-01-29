Бюджет и экономия – превыше всего: как просто восстановить старые двери

Ремонт дома часто оказывается дороже запланированных расходов. Тогда пригодятся доступные и бюджетные способы обновления старых предметов интерьера.

Есть несколько методов, с помощью можно вдохнуть новую жизнь в старую дверь. Отремонтировать старую дверь по низкой цене, чтобы не инвестировать в новую – отличный вариант для тех, кто заботится о своем бюджете.

Читайте Минималистичный тренд 2022 года: как выглядят двери современного дома

Персонализированные наклейки

Один из самых простых и быстрых способов обновления старой двери – это персональные наклейки. Удачным выбором станут геометрические мотивы, которые используются как современный акцент в гостиной или винтажной спальне.

Великолепный стиль / Фото pexels

Наклейки на двери позволяют создать совершенно новую атмосферу в комнате, поэтому они очень популярны. Большое преимущество – широкий выбор цветов и узоров этих наклеек, благодаря которым каждый найдет то, что будет соответствовать своим предпочтениям.

Шикарное решение / Фото pexels

Добавление цвета

Этот метод требует больших стараний. Конечный эффект будет зависеть от того, какой тип краски вы выберете. Следует обратить внимание на тип материала, из которого изготовлена дверь. Начинаем процесс с матирования поверхности, ее очистки и обезжиривания. Затем разбираем или защищаем элементы, которые могут испачкаться.

Прекрасное дополнение / Фото pexels

Покраска в два – три слоя обеспечит достаточное покрытие и длительный эффект. Пастельные оттенки придадут комнатам легкость и радостный характер, а глубокие цвета – эксклюзивную элегантность.