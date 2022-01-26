В Англии обязали использовать в строительстве кирпичи с отверстиями: причина такого решения

В Англии власти приняли закон, которым обязали при строительстве новых сооружений использовать кирпич с отверстиями. Причина такого решения в пчелах.

Не все пчелы живут в больших ульях. Почти 250 из 270 видов, обитающих в Великобритании, это одиночные насекомые. И введение в строительство специальных кирпичей с отверстиями призвано облегчить гнездование именно таких пчел.

Это интересно Испанский минимализм: как выглядит изысканный дом с фантастическим видом на Мадрид

За этой инициативой стоит член городского совета города Брайтон-энд-Хоув Роберт Немет. Он надеется, что эти кирпичи сделают вклад в сохранение биоразнообразия.

Пчелиные кирпичи – это лишь одна из целого ряда мер, которые действительно должны быть приняты для решения проблем биоразнообразия, возникшие в результате многолетнего пренебрежения природной средой,

– сказал Роберт Немет.

В Англии обязали использовать в строительстве кирпичи с отверстиями / Фото dezeen

Одиночные пчелы часто селятся в щелях старой кирпичной кладки. А поскольку новые постройки строят безо всяких полостей, насекомые от этого страдают, что может привести к их исчезновению. А это нанесет серьезный ущерб местной экосистеме, ведь такие пчелы считаются важными опылителями растений

Увеличение количества зеленых насаждений, создание нор для ежей, домиков и кормушек для птиц – все это примеры простых в исполнении и не требуют больших затрат идей. Они могут дать неплохой результат в среднесрочной перспективе,

– добавил чиновник.

Одиночные пчелы часто селятся в щелях старой кирпичной кладки / Фото dezeen