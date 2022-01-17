Практичні поради: яку плитку краще обрати для маленької ванної кімнати

Щоб створити комфортний, функціональний і водночас естетичний інтер’єр у маленькій ванній кімнаті, слід продумати все до найдрібніших деталей. Підбір плитки, її розмір, колір, фактура і розташування є ключовими для візуального сприйняття всього простору.

Ванна кімната з обмеженим простором – актуальна проблема для багатьох. Коли у розпорядженні всього кілька квадратних метрів, де потрібно вмістити ванну або душову кабіну, унітаз, умивальник, пральну машину та шафу, кожен сантиметр важливий. Але окрім функціонального продумування слід зважити і на естетичне сприйняття такого важливого простору.

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Форма та розмір плитки

Формат плитки має велике значення. На думку фахівців з дизайну інтер’єру, найкращий варіант для маленької ванної кімнати – це дрібна плитка. Так, всі види мозаїки або дрібної плитки будуть добре працювати на невеликій поверхні. Великі плитки, з’єднані без стиків або з вузьким зазором, створять однорідну ілюзорну поверхню.

Красивий інтер’єр / Фото pexels

Покриття також важливе

Трюк полягає в тому, щоб використовувати плитку, котра буде відбивати та розсіювати світло. Глянцева плитка і достатнє освітлення створять враження більшого простору.

Чудова ідея / Фото pexels

Така ж плитка на стінах і підлозі

Хороша ідея для обробки маленької ванної кімнати — використовувати однакову плитку на стіні та підлозі. Отриманий ефект не буде нудним. Монохромні поверхні, витримані в тих же відтінках, перетворяться в нейтральну основу і чудово відображатимуть меблі, фурнітуру та кераміку.

Неймовірний дизайн / Фото pexels

3D-структурна плитка

Хорошою ідеєю для плитки в маленькій ванній кімнаті є також 3D-ефект. Структурна плитка добре працює в будь-якому приміщенні – і маленькому, і великому. Її об’ємна текстура додасть ванній кімнаті глибини, а отже, оптично її збільшить.

Чарівний варіант / Фото pexels