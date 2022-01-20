У Португалії млин перетворили на дім відпочинку: як вдалося це зробити

В історичній провінції на півдні Португалії нещодавно завершили облаштування неймовірної хатини для відпочинку. Головною особливістю цієї споруди є те, що її створили на місці старовинного млина.

Перебудова та повторне використання закинутих або не функціонуючих споруд є чудовим способом збереження навколишнього довкілля. Також це чудова можливість дати другий шанс стародавнім будівлям. Дизайнерська Atelier Data перетворює португальський млин на яскраво-білий будинок для відпочинку.

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Родзинкою екстер'єру є білі форми з геометричними вирізами, які були вставлені в стіни колишнього зерносховища.

Чарівні форми / Фото dezeen

Цей прибережний будинок розташований у регіоні Алгарве та названий на честь колишнього млина. Це родове майно, яке колись власноруч створив дідусь теперішнього власника. Млин з тієї пори вийшов з ладу та перетворився на закинуте місце.

Чарівний дім / Фото dezeen

Замість того, щоб замінити існуючі будівлі, компанія Atelier Data з Лісабона інтегрувала старі стіни в новий будинок з п’ятьма спальнями. Оболонку старих конструкцій та новозбудовані форми об’єднує екстер'єр яскраво-білого кольору.

Неймовірні структури / Фото dezeen

Скеровані бажанням змінити існуючі структури, ми інтегрували їх у новий дизайн, створивши серію внутрішніх і зовнішніх приміщень. Дизайн був натхненний місцевою народною мовою,

– зазначають в студії дизайну.

Затишна атмосфера / Фото dezeen

Житлові приміщення розділені центральним двориком, який викладений місцево галькою. Вітальня, кухня та їдальня відкритого планування виходять на басейн і терасу через розсувні скляні двері, утворюючи основну соціальну зону будинку.