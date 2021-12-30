Обдуманий вибір: яке дзеркало вибрати для маленької ванної кімнати

Облаштування маленької ванної кімнати – це завжди тема для роздумів та муки вибору. Завдяки маленьким секретам навіть невелика ванна кімната здається водночас делікатною та оптично більшою.

Дзеркала – надійний спосіб створити оптичні ілюзії та висвітлити інтимний інтер’єр. На жаль, не всі моделі добре працюють в маленьких ванних кімнатах.

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Як би це парадоксально не звучало, але у маленькій ванній чудово виглядатиме велике дзеркало. Головний нюанс – краще обрати моделі без оправи. Останнім часом величезний фурор зробили вражаючі дзеркальні панелі без рам. Скло приклеюється на суху і рівну поверхню за допомогою спеціального клею. Прості моделі найчастіше можуть похвалитися нейтральною естетикою, тому добре вписуються як в сучасний, так і в стилізований інтер’єр.

Чудові деталі / Фото pexels

Якщо ви любите екстравагантні рішення, дзеркало можна поставити навіть на всю стіну. Кран, що виходить із цілісної дзеркальної площини? Чому ні! Єдиним недоліком можуть бути мильні плями, які, на жаль, надзвичайно помітні на такій поверхні.

Неймовірні моменти / Фото pexels

Якщо у вас невелика ванна кімната, сюди також підійдуть два великих дзеркала, бажано прямокутні. Якщо повісити їх на стику перпендикулярних стін або один навпроти одного, ви отримаєте оптичну ілюзію, завдяки якій ваша ванна кімната буде здаватися як мінімум вдвічі більшою.

Чарівний простір / Фото pexels

За допомогою кількох точок світла ви можете легко створити чарівну ілюзію, яка зробить ванну кімнату більшою. Як виявилося, дзеркало може бути одним із них! Моделі з підсвічуванням припадуть до смаку як естетам, так і прагматикам, які прагнуть досконалості (дами цінують ідеальний макіяж, джентльмени – чудово підстрижене волосся на обличчі). Більшість дзеркал з підсвічуванням мають спеціальні матові панелі, які дають трохи приглушене, але все ж дуже чітке світло.