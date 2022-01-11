Легко, просто та казково затишно: варіант будиночку на всі випадки життя

Мінімалізм поступово здобуває популярність у всіх сферах. Люди намагаються відмовитися від зайвих деталей, щоб зосередитись на дійсно важливих речах.

Місце для творчості, роздумів та роботи – важливий простір для кожного з нас. Особливо актуальним це стало у часи пандемії, коли ми змушені велику частину часу проводити вдома.

Цікаво Витонченість мінімалізму: в Австрії звели неймовірний дім для сім'ї

Маленький будинок буде доречним у будь-якій місцевості / Фото Archdaily

Команда Besonias Almeida Arquitectos представила проєкт будови, яка стане чудовим доповненням для будь-якоо дому. Тут можна як активно працювати, так і насолоджуватися книгою, затишком та спокоєм.

Місце сили / Фото Archdaily

Площа будинку складає лише 45 квадратних метрів. Камін, великі вікна та тераса – елементи, які роблять його придатним для використання як влітку, так і зимою.

Оскільки тут навіть є душ та туалет, будиночок може стати чудовим місцем для відпочинку гостей. Дизайнери проєктували його таким чином, щоб він міг бути гнучким відповідно до потреб власників.

Чудове місце зустрічі нового дня / Фото Archdaily

Цей павільйон – чудове рішення для тих, хто хоче розділити зони діяльності у своєму домі та потребує місця, в якому можна легко підзарядитися та набратися натхнення для нових звершень.