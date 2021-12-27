Феєрична гра кольорів: вражаючий інтер'єр бару в Лісабоні

Інтер'єр – важливий елемент будь-якого закладу для розваг. Його динаміка має створювати у гостей відповідний настрій.

Перелік лісабонських закладів для вечірніх розваг поповнився новою перлиною. LULU Bar and Restaurant – це яскраве творіння студії DC.AD, яке просто неможливо оминути увагою.

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Площа закладу складає 170 квадратних метрів. Тут вдалося інтегрувати барну зону, танцювальний майданчик, столики для відпочинку та вечері, а також усі необхідні технічні приміщення.

Вдале поєднання кольорів / Фото Archdaily

Яскраві кольори були обрані з метою компенсації браку природнього освітлення та миттєвих вражень від інтер'єру. Динаміка простору має грати на противагу історичній будівлі, в якій розташований заклад.

Гра колірних емоцій / Фото Archdaily

LULU Bar and Restaurant – це місце для активних розваг, пам'ять про яке має залишитись у кожного, хто переступить його поріг.