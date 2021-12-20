Дивовижна інтеграція: в Італії побудували віллу навколо великого дерева

Доволі часто перед будівництвом будинків приймають рішення про повне розчищення ділянки. Але таке рішення не завжди є оптимальним.

Карло Ратті та Італо Рота представили проєкт, який може надихнути архітекторів всього світу. Їм вдалося не просто зберегти шматочок природи, а перетворити його на центральну композицію вілли.

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На ділянці, яка була відведена під будівництво приватного будинку, росте 10-метровий фікус. Було прийнято рішення не просто зберегти дерево, а іплементувати його в план вілли.

Неймовірний елемент інтер'єру / Фото Dezeen

Заввдяки рішенню дизайнерів не потрібно більше турбуватися про екологічність та клімат в будинку – величезне дерево прекрасно покриває ці функції. Окрім того, воно створює неймовірну атмосферу спокою та затишку, про що мріють мешканці кожного будинку.

Гармонія природи без зайвих зусиль / Фото Dezeen

Дизайнери сподіваються, що їхнє рішення стане світовим трендом, і будинки будуть будуватися без трансформацій природніх умов. Збереження природи – це не лише обов'язок кожного, а й дивовижне рішення для створення житла.