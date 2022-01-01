Чарівна стриманість: як оформити кухню в англійському стилі

У світі, де домінують скандинавські аранжування, англійський стиль здається самотнім островом. Хоча він менш популярний, ніж строгий мінімалізм, але так само чарівний та елегантний.

Англійський стиль – це основа класично оформлених інтер’єрів. Він виражає ідилічність природи, підкреслює традиції, привертає увагу до своєрідної пишності, багатства прикрас. Особливо доречним цей стиль буде у кухонному просторі.

Актуально Все по традиції фен-шуй: де в оселі поставити ялинку

Затишний та елегантний, тонкий та послідовний, традиційний та актуальний. Хоча англійський стиль зазвичай асоціюється з квітковими візерунками, шотландським тартаном і яскравою кольоровою палітрою, він може мати багато граней. Іноді він полонить ідилічним домашнім теплом, іноді – колоніальною відмінністю. Якщо ви мрієте про кухню англійського походження, ви неодмінно повинні знати її різноманітні стилістичні грані.

Неймовірні деталі / Фото pinterest

Англійський стиль в класичному варіанті означає силу вибілених тонів – кольору слонової кістки або світло-пастельних відтінків. Дерев'яні кухонні меблі повинні бути тонко стилізованими, наповненими відділеннями, склінням і привабливими ажурними елементами.

Чудовий стиль / Фото pinterest

Фасади шаф не повинні обійтися без характерних карнизів і планок. Також вітають латунні ручки і вишукану фурнітуру. Облаштовуючи кухню в англійському стилі, обов’язково подбайте про елегантні аксесуари.

Милі елементи / Фото pinterest

Кухня в англійському стилі – це не тільки чиста елегантність. Такі інтер’єри також люблять сільську атмосферу. Зробіть ставку на лляні тканини з мереживними візерунками та чарівні подушки з милим принтом.