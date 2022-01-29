Бюджет та економія – понад усе : як просто відновити старі двері

Ремонт оселі часто виявляється дорожчим від запланованих розходів. Тоді у пригоді можуть стати доступні та бюджетні способи оновлення старих предметів інтер’єру.

Є кілька методів, за допомогою можна вдихнути нове життя у старі двері. Відремонтувати старі двері за низькою ціною, щоб не інвестувати в нові – чудовий варіант для тих, хто піклується про свій бюджет.

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Персоналізовані наклейки

Один із найпростіших та найшвидших способів оновлення старих дверей – це персоналізовані наклейки. Вдалим вибором стануть геометричні мотиви, які використовуються як сучасний акцент у вітальні або вінтажній спальні.

Чудовий стиль / Фото pexels

Наклейки на двері дозволяють створити абсолютно нову атмосферу в кімнаті, тому вони дуже популярні. Великою перевагою є широкий вибір кольорів і візерунків цих наклейок, завдяки яким кожен знайде те, що відповідатиме своїм уподобанням.

Шикарне поєднання / Фото pexels

Додавання кольору

Цей метод вимагає більших старань. Кінцевий ефект буде залежати від того, який тип фарби ви виберете. Варто звернути увагу на тип матеріалу, з якого виготовлені двері. Починаємо процес з матування поверхні, її очищення та знежирення. Потім розбираємо або захищаємо елементи, які можуть забруднитися.

Прекрасне доповнення / Фото pexels

Фарбування у два – три шари забезпечить достатнє покриття та тривалий ефект. Пастельні відтінки додадуть кімнатам легкості та радісного характеру, а глибокі кольори – ексклюзивної елегантності.