Бюджет та економія – понад усе : як просто відновити старі двері
Джерело:24 канал
Ремонт оселі часто виявляється дорожчим від запланованих розходів. Тоді у пригоді можуть стати доступні та бюджетні способи оновлення старих предметів інтер’єру.
Є кілька методів, за допомогою можна вдихнути нове життя у старі двері. Відремонтувати старі двері за низькою ціною, щоб не інвестувати в нові – чудовий варіант для тих, хто піклується про свій бюджет.
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Персоналізовані наклейки
Один із найпростіших та найшвидших способів оновлення старих дверей – це персоналізовані наклейки. Вдалим вибором стануть геометричні мотиви, які використовуються як сучасний акцент у вітальні або вінтажній спальні.
Наклейки на двері дозволяють створити абсолютно нову атмосферу в кімнаті, тому вони дуже популярні. Великою перевагою є широкий вибір кольорів і візерунків цих наклейок, завдяки яким кожен знайде те, що відповідатиме своїм уподобанням.
Додавання кольору
Цей метод вимагає більших старань. Кінцевий ефект буде залежати від того, який тип фарби ви виберете. Варто звернути увагу на тип матеріалу, з якого виготовлені двері. Починаємо процес з матування поверхні, її очищення та знежирення. Потім розбираємо або захищаємо елементи, які можуть забруднитися.
Фарбування у два – три шари забезпечить достатнє покриття та тривалий ефект. Пастельні відтінки додадуть кімнатам легкості та радісного характеру, а глибокі кольори – ексклюзивної елегантності.