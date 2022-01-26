В Англії зобов'язали використовувати у будівництві цеглу з отворами: причина такого рішення

В Англії влада прийняла закон, яким зобов'язала при будівництві нових споруд використовувати цеглу з отворами. Причина такого рішення у бджолах.

Не всі бджоли живуть у великих вуликах. Майже 250 з 270 видів, що мешкають у Великій Британії, це поодинокі комахи. І запровадження у будівництві спеціальних цеглин з отворами покликане полегшити гніздування саме таких бджіл.

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За цією ініціативою стоїть член міської ради міста Брайтон-енд-Хоув Роберт Немет. Він сподівається, що ці цеглини зроблять внесок у збереження біорізноманіття.

Бджолині цеглини – це лише один з цілого ряду заходів, які дійсно повинні бути прийняті для розв'язання проблем біорізноманіття, що виникли в результаті багаторічного нехтування природним середовищем,

– сказав Роберт Немет.

В Англії зобов'язали використовувати у будівництві цеглу з отворами / Фото dezeen

Поодинокі бджоли часто селяться в щілинах старої цегляної кладки. А оскільки нові споруди будують без жодних порожнин, комахи від цього страждають, що може призвести до їх зникнення. А це завдасть серйозної шкоди місцевій екосистемі, адже такі бджоли вважаються важливими запилювачами рослин

Збільшення кількості зелених насаджень, створення нір для їжаків, будиночків і годівниць для птахів – все це приклади простих у виконанні й таких, що не вимагають великих витрат ідей. Вони можуть дати непоганий результат в середньостроковій перспективі,

– додав чиновник.

Поодинокі бджоли часто селяться в щілинах старої цегляної кладки / Фото dezeen