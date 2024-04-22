Сьогодні – Міжнародний день Матері-Землі: історія важливого свята

Сьогодні, 22 квітня, відзначається Міжнародний день Матері-Землі. Вперше святкування цієї події відбулося у 2010 році. Її офіційно започаткувала Генеральна Асамблея ООН, проголосивши резолюцію у 2009 році.

Нині свято відзначається у багатьох країнах світу. У цей день важливо говорити про позитивний та негативний вплив людей на планету. Більше інформації дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

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Міжнародний день Матері-Землі: історія свята

Раніше у Сполучених Штатах Америки було інше свято – День дерев. На одному з засідань Ради з питань сільського господарства штату Небраска, яке відбулося 4 січня 1872 року, громадський діяч Джон Стерлінг Мортон висунув цікаву ініціативу – запровадити свято саджання дерев. Вже 10 квітня 1872 року подію провели. Людям, які посадили найбільшу кількість дерев, навіть давали подарунки. У 1875 році День дерев набув офіційного статусу у штаті Небраска. Його почали відзначати 22 квітня – саме тоді народився Джон Мортон.

Що це за свято – День Землі / Фото Canva

22 квітня 1970 року у США відбулася масштабна акція до Дня Землі, на яку прийшло понад 20 мільйонів людей. Ініціатором події став американський політик і екоактивіст Гейлорд Нельсон. На міжнародному рівні свято почали відзначати з 1990 року. Воно досі вважається досить популярним.

Як святкують Міжнародний день Матері-Землі

У Міжнародний день Матері-Землі в різних країнах світу проводяться заходи, присвячені екологічним проблемам сьогодення. Кожна людина може подумати над тим, як шкодить та як допомагає планеті своїми діями. Також у це свято лунає Дзвін Миру, який закликає усіх подбати про Землю. Крім того, він об'єднує різні народи, незалежно від їхньої раси, віросповідання та іншого.