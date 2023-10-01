День територіальної оборони: історія свята та вітальні картинки для захисників

1 жовтня в Україні святкують не лише День захисника й захисниці, але й День територіальної оборони. Це молоде свято, яке заснували не так давно.

Володимир Зеленський запровадив День територіальної оборони у 2020 році своїм указом. Президент вирішив, що дата припадатиме на першу неділю жовтня, цього року – це 1 жовтня, пише 24 Канал.

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Історія свята

День територіальної оборони покликаний підкреслити важливість цих військ у захисті нашої держави.

На момент 2020 року тривала ООС, де війська ТрО майже не були залучені. Та з кожним роком створювали нові підрозділи, а сили тероборони еволюціонували.

На початку повномасштабного вторгнення у тероборону записувались люди не тільки з бойовим досвідом, але й ті, хто просто хотів захистити свою домівку. Вони обороняли Київщину та брали участь в деокупації Харківщини. Ми завдячуємо Силам ТрО за захист так само, як і іншим підрозділам Збройних Сил.

Картинки-привітання з Днем територіальної оборони



День територіальної оборони / Фото сайт міста Славута



День територіальної оборони / Фото Горинь інфо



День територіальної оборони / Фото НВ



День територіальної оборони / Фото Дніпровська держадміністрація



День територіальної оборони / Фото Франківське ТЦК



День територіальної оборони / Фото КОВА