Що цікаво, у давнину Параскеву вважали покровителькою полів і худоби. Що не можна робити в День святої Параскеви П'ятниці – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Що не можна робити в День святої Параскеви 2025?

Не слід розважатися та веселитися.

Не можна брати або позичати будь-які речі в борг.

Не рекомендується розповідати про свої плани й мрії.

Не варто стригти та фарбувати волосся.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.

Не можна важко працювати.

Не рекомендується прибирати вдома.

Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.

Не слід думати про погане.

Не можна ображати тварин.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Параскева П'ятниця / Фото Pinterest

Що відомо про День святої Параскеви П'ятниці 2025?