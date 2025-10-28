Що цікаво, у давнину Параскеву вважали покровителькою полів і худоби. Що не можна робити в День святої Параскеви П'ятниці – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
Що не можна робити в День святої Параскеви 2025?
- Не слід розважатися та веселитися.
- Не можна брати або позичати будь-які речі в борг.
- Не рекомендується розповідати про свої плани й мрії.
- Не варто стригти та фарбувати волосся.
- Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.
- Не можна важко працювати.
- Не рекомендується прибирати вдома.
- Не варто лихословити, конфліктувати, заздрити та пліткувати.
- Не слід думати про погане.
- Не можна ображати тварин.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
Параскева П'ятниця / Фото Pinterest
Що відомо про День святої Параскеви П'ятниці 2025?
- Свята Параскева народилася у родині християн, у п'ятницю. Саме на честь цього дня тижня дівчинка отримала своє ім'я.
- Свята з раннього дитинства виховувалася в любові до віри та Біблії. Вже у дорослому віці Параскева почала допомагати нужденним та навертати язичників до християнства, зазначає Волинська єпархія ПЦУ.
- Однак про це дізнався імператор Діоклетіан. Він влаштовував гоніння на вірян, тому наказав схопити святу.
- Після цього дівчину кинули до в'язниці та завдали їй страшних мук. Згодом Параскеві відтяли голову.