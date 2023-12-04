Повірити в диво: 10 найкращих атмосферних пісень про святого Миколая для батьків і дітей

Вже за кілька днів настане День Святого Миколая – улюблене свято дітей та школярів. Згідно з новим календарем, чемна дітвора отримає свої подарунки уночі 6 грудня.

Однією з традицій у День Святого Миколая є співати пісні на честь Чудотворця. 24 Канал зібрав найкращі пісні про святителя, які можуть виконувати й діти, і батьки.

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Ой, хто, хто Миколая любить

Ой, хто, хто Миколая любить,

Ой, хто, хто Миколаю служить,

Тому святий Миколай,

На всякий час помагай,

Миколай!

Ой, хто, хто к ньому прибігає,

На поміч його призиває,

Той все з горя вийде ціло,

Охоронить душу й тіло,

Миколай!

Ой, хто, хто спішить в Твої двори,

Сего Ти на землі і в морі

Все хорониш від напасти,

Не даєш му в гріхи впасти,

Миколай!

Миколай, молися за нами,

Благаєм Тебе зі сльозами.

Ми Тя будем вихваляти,

Ім'я Твоє величати,

На віки.

Тіна Кароль – "Ой, хто, хто Миколая любить": дивіться відео онлайн

Спи, маленький козачок

Спи, маленький козачок,

Повернися на діжку.

Спи, синочку, мама засинає.

Спи, козаче, кінь твій зачекає.

Спи, синочку, мама засинає.

Спи, козаче, кінь твій зачекає.

Люлі-люлі, баю-бай.

Прийде завтра Микола,

Принеси тобі в подарунок

Золоті пісні пакет.

Принесе тобі в дарунок

Золоті пісні пакет.

А в зимову тиху ніч ми поїдемо на Січ.

Кошовий нам дасть різдвяний пряник.

А в різдвяну тиху ніч ми поїдемо на Січ.

Кошовий нам дасть різдвяний пряник.

Спи, козаче, в бій ще рано,

Ще малі твої гетьмани.

А як підеш у бій свій перший

Мало нас, а вас ще менше.

А як підеш у бій свій перший

Мало нас, а вас ще менше.

Спи, маленький, треба спати.

Зайчик спить і вовчик-братик.

Грає синій фонтан,

Казка ллється через край.

Грає синій фонтан,

Казка ллється через край.

Люляй-люляй, баю-бай.

Оксана Муха – "Спи, маленький козачок": дивіться відео онлайн

Ходить по землі святий Миколай

Нічка-чарівничка глянула у шибку.

Я затулю вічка та засну не швидко.

Вдень була я чемна, бо сьогодні, знаю,

Що для чемних діток є дарунки

В святого Миколая.

Ходить по землі святий Миколай,

Тільки ти засни і його чекай.

Ти лише повір в те, що він прийде,

Якщо будеш ти добрим до людей.

Уночі на небі зіронька засяє.

Чарівник ласкавий в гості завітає.

А ясного ранку під подушку гляну

І від Миколая подарунок

З радістю дістану.

Хочу в Миколая щиро попросити,

Щоб чарівна казка панувала в світі,

Щоб не обминула жодної хатини,

Бо її чекає з нетерпінням

Кожная дитина.

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Миколай Бородатий

Дивитись на зиму через шкло

Кльово так самому в хаті.

Скоро Різдво

І Миколай бородатий.

Скоро українці будуть співати,

І не просто так, без причини, -

Будуть колядувати

І Миколай бородатий.

Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла!

Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла!

Будуть колядувати

І Миколай бородатий.

Дивлюсь у вікно, сніг лапатий,

Хтось там йде до нашої хати, –

То не якийсь Дід Мороз,

То Миколай бородатий.

Мені принесе він нову гітару,

До вас прийде також незабаром

Святий Миколай.

Миколай бородатий

"Плач Єремії" – "Миколай бородатий": дивіться відео онлайн

Вже надходить ніч чарівна

Вже надходить ніч чарівна,

Спить увесь рідненький край.

Ось, ось в наші всі оселі

Завітає Миколай.

Миколай, Миколай,

Ти до нас завітай.

Всім малятам усміхнись

Щирим серцем пригорнись.

Жде його малеча вся,

Ой, радіє дітвора,

І усі, усі дорослі,

Миколая ждуть у гості.

Миколай, Миколай,

Ти до нас завітай.

Всім малятам усміхнись

Щирим серцем пригорнись.

Вже ідуть морози люті

І паде пухнастий сніг,

Миколая ждуть усюди,

Всі в у цю чарівну ніч.

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Святий Миколай

Святого Миколая празник приходить,

І усі негаразди з святом цим проходять.

Краснії подарунки дітям приносить

В кожен дім, діти знають, з радістю приходить.

Як зіронька в небі зійде, як білий сніг тихо паде,

З подарунком Миколай прийде.

Як зіронька в небі зійде, як білий сніг тихо паде,

З подарунком Миколай прийде.

Свято у кожну хату Миколай приносить,

Різні дарунки має, хто які попросить.

Святому Миколаю пісню співаєм,

Злагоди і любові вам усім бажаєм.

Павло Табаков – "Святий Миколай": дивіться відео онлайн

Миколай до мене не прийде

Я нечемним був у школі,

Ніс розбив я на футболі,

Вітер в голові гуде,

Миколай до мене не прийде...

Миколай до нього не прийде...

Я у мами найчемніша,

Най-най-най-найрозумніша,

Мамі я допомагаю,

Завітай до мене, Миколаю!

Завітай до неї, Миколаю!

Миколай приходить уві сні,

Подарунки загортає Він

У ангельські пісні,

До мами, до тата,

І до вас, малята,

Приходить Святий Миколай!

Тата й мами я не слухав –

Виросли у мене вуха,

Вітер через них гуде,

Миколай до мене не прийде...

Миколай до нього не прийде...

Радо я б хотів змінитись,

Бути чемним, не лінитись,

Але марно це уже –

Миколай до мене не прийде...

Миколай до нього не прийде…

"Миколай до мене не прийде": дивіться відео онлайн

Миколай

Ти хто – Дід Мороз? – Ні, я – Миколай,

Ну тоді, заходь, взуття не знімай,

Всі свої – будь, як вдома, і не стій за порогом,

Посидиш трохи з нами, відпочинеш з дороги.

Ну розказуй, як сам? Де весь рік пропадаєш?

Що нового у вас, бо у нас, – ну, сам знаєш.

Ми хотіли, як краще, але нас не почули,

Із новин у нас тільки, тільки вибори були.

Привітає з Новим роком всіх старенький Миколай,

І погляне добрим оком на Вкраїну, рідний край.

Він про тебе не забуде, тільки ти його чекай,

З Новим роком привітає, всіх старенький Миколай.

Як там цей Санта Клаус? Ми на нього чекали,

Але наша таможня в нього оленів забрала.

В Санта Клауса класно, бо його фінансують,

Але я таке чув, що його депортують.

І співає країна "белые розы",

І чекає на їхнього дєда мороза.

Але Ти у нас є, Святий Миколаю,

Ми Тебе ні на кого ніколи не проміняєм

Віктор Винник і МЕРІ – "Миколай": дивіться відео онлайн

Святий Миколай

За вікном летять сніжинки,

Миколай спішить до нас.

Прикрашаємо ялинки,

Настає різдвяний час.

Коли мрії оживають,

Коли в казку вірять всі,

Вогники яскраво сяють,

Закликають в кожний дім.

Святий, святий Миколай,

Ти до нас прийди, прийди,

Святий, святий Миколай,

Подарунки принеси!

Ми чекаємо на Тебе

Цілий довгий-довгий рік.

Нам з тобою так весело,

Ти приносиш радість, сміх.

Просимо Тебе ласкаво,

Не забудь, не оминай,

Своїх діточок вкраїнських

Із святами привітай!

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Доброти свіча

Біле поле, біла річка, срібно-білий гай,

Йде з небес на білу землю Святий Миколай.

А з ним білі янголята у двори спішать,

Щоби гарні подарунки діточкам роздать.

Подарунки у святого є аж повний міх,

Обдарує нині щедро діточок усіх.

Миколая з нетерпінням на землі всі ждуть,

Ясні зіроньки на небі освітляють путь.

В Бога ласки за нас просить Миколай Святий,

Щоб у серденьку дитячім радість засвітить.

Миколая щиро любить кожне дитинча,

Не загасне в його серці доброти свіча!

Не загасне в його серці доброти свіча!

"Доброти свіча": дивіться відео онлайн