День сміху або День дурня 2023: смішні картинки-привітання для друзів і рідних
День сміху або День дурня святкують в Україні та світі 1 квітня. Цього дня заведено жартувати та влаштовувати добрі розіграші для друзів, знайомих і близьких.
1 квітня – День сміху, жартів та веселощів, пише 24 Канал. У цей день на телебаченні показують смішні програми, а друзі чи колеги влаштовують один одному розіграші. Українці також відзначали ще свято ще віддавна, адже усім відома приказка: на носі квітень – нікому не вір.
До теми День сміху або День дурня: історія свята в Україні та світі
Другий рік поспіль українці зустрічають День сміху в умовах повномасштабного вторгнення. У цей день важливо знайти привід для усмішки та жартів на зло жорстокому ворогу, який не знає, що таке добро й позитив. Привітайте своїх рідних та друзів, які далеко від вас, жартівливими картинками.
Картинки-привітання з Днем сміху
Привітання з Днем сміху / Фото "Факти"
Привітання з Днем сміху / Фото "Люкс ФМ"
Привітання з Днем сміху / Фото "Люкс ФМ"
Привітання з Днем сміху / Фото "Люкс ФМ"
Привітання з Днем сміху / Фото "Народна правда"
Привітання з Днем сміху / Фото "Joy pup"