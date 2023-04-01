День сміху або День дурня 2023: смішні картинки-привітання для друзів і рідних

День сміху або День дурня святкують в Україні та світі 1 квітня. Цього дня заведено жартувати та влаштовувати добрі розіграші для друзів, знайомих і близьких.

1 квітня – День сміху, жартів та веселощів, пише 24 Канал. У цей день на телебаченні показують смішні програми, а друзі чи колеги влаштовують один одному розіграші. Українці також відзначали ще свято ще віддавна, адже усім відома приказка: на носі квітень – нікому не вір.

До теми День сміху або День дурня: історія свята в Україні та світі

Другий рік поспіль українці зустрічають День сміху в умовах повномасштабного вторгнення. У цей день важливо знайти привід для усмішки та жартів на зло жорстокому ворогу, який не знає, що таке добро й позитив. Привітайте своїх рідних та друзів, які далеко від вас, жартівливими картинками.

Картинки-привітання з Днем сміху



Привітання з Днем сміху / Фото "Факти"



Привітання з Днем сміху / Фото "Люкс ФМ"



Привітання з Днем сміху / Фото "Люкс ФМ"



Привітання з Днем сміху / Фото "Люкс ФМ"



Привітання з Днем сміху / Фото "Народна правда"



Привітання з Днем сміху / Фото "Joy pup"



Привітання з Днем сміху / Фото "Апостроф"