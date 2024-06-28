Свято апостолів Петра і Павла: основні заборони на цей день

За новим церковним календарем в Україні день Петра і Павла буде вже завтра, 29 червня. Раніше це свято відзначали 12 липня. З давніх-давен підготовка до нього починалася за декілька днів. Люди влаштовували генеральне прибирання у будинку.

У свято віряни обов'язково йдуть до храму, печуть мандрики, а молодь до того ж розважається. Що не можна робити у цей день, розповість LifeStyle 24.

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День Петра і Павла 2024: головні заборони

Не варто вживати овочі та фрукти, які лише зібрали, бо накличете голод.

Не можна купатися, адже у цей день може зашкодити нечисть.

Заборонено позичати гроші, інакше притягнете фінансові проблеми.

Не рекомендується займатися рукоділлям, тому що станеться біда.

Краще не відвідувати ліс, бо там сьогодні є злі духи.

Не можна вінчатися, оскільки шлюб швидко розпадеться.

У свято Петра і Павла також заборонено влаштовувати конфлікти, ображатися одне на одного, розпускати плітки та важко працювати. Цей день варто провести у спокої та злагоді й обов'язково вшанувати пам'ять святих.

Що потрібно зробити у день Петра і Павла

День Петра і Павла – сімейне свято. Закоханим парам його треба провести разом. Вважається, що це вдалий час для побачень і романтичних подорожей. Дівчата, які ще не вийшли заміж, традиційно ворожать. Наші предки, наприклад, збирали 12 трав, які потім клали під подушку. Перед сном було необхідно подумати про нареченого. Вважалося, що тоді він присниться.

У день, коли вшановують апостолів, також варто ловити рибу. Річ у тім, що Петро був талановитим рибалкою, тому він допомагає з хорошим уловом.