Також сьогодні, 22 листопада, громадяни вшановують пам'ять жертв масових штучних голодів 1921 – 1923 та 1946 – 1947 років. Про символи пам'яті жертв Голодомору – розповідає 24 Канал з посиланням на Національний музей Голодомору-геноциду.
Що є символом пам'яті жертв Голодомору?
У культурі вшанування жертв Голодомору особливе місце посідає квітка незабудки. Що цікаво, цей тендітний символ обрали невипадково. Річ у тім, що саме його назва двома словами формулює головний обов'язок живих перед мертвими: "Не забудь".
Цю квітку українці часто носять біля серця у вигляді значка або аплікації. Що цікаво, кольори незабудки, синій та жовтий, перегукуються з українським прапором. Саме тому вона нагадує, що Голодомор був спробою знищити українську національну ідентичність.
Крім того, незабудка уособлює життя, яке пробивається крізь найтяжчий ґрунт забуття. Це нагадування про те, що мільйони українців загинули, але пам'ять про них розквітає щороку, не даючи злочину розчинитися в історії.
Незабудка – символ пам'яті жертв Голодомору / Фото Freepik
Які ще є символи пам'яті жертв Голодомору?
- Одним з найпоширеніших символів Голодомору є свічка пам'яті. Це полум'я символізує душу, яка шукає шлях додому, та спільну молитву громадян за упокій невинно вбитих. Свічку пам'яті запалюють о 16:00 та ставлять на підвіконня тисячі українців.
- Перев'язані чорною стрічкою колосся пшениці нагадують про причину трагедії – насильницьке вилучення хліба в українців. Також це нагадування про сумнозвісний "Закон про п'ять колосків", за яким радянська влада засуджувала людей до розстрілу або тривалого ув'язнення лише за спробу зібрати залишки врожаю на полі, щоб вижити.
- Водночас День пам'яті жертв голодоморів асоціюється з чорною стрічкою. Саме цей траурний знак супроводжує державний прапор та інші меморіальні атрибути в момент вшанування загиблих.