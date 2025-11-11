Передусім, це стосується жахливого Голодомору 1932-1933 років, визнаного геноцидом українського народу, а також масових штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років. Детальніше про це – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Коли буде День пам'яті жертв голодоморів у 2025 році?

День пам'яті жертв голодоморів традиційно відзначається в четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 22 листопада.

У цей день в Україні та в численній українській діаспорі по всьому світу проходять жалобні заходи. Державні установи приспускають національні прапори, а культурні заклади обмежують розважальні програми, наголошуючи на загальнонаціональному скорботному настрої.

Крім цього, упродовж дня відбуваються урочисті церемонії біля меморіалів жертвам Голодомору. А центральною подією є вшанування пам'яті біля Національного музею Голодомору-геноциду в Києві, де керівництво держави та тисячі громадян збираються, щоб віддати шану невинно вбитим.

Логічним завершенням і кульмінацією дня є загальнонаціональна хвилина мовчання о 16:00, після якої розпочинається всеукраїнська акція "Запали свічку". Так, українці ставлять запалені свічки на підвіконнях своїх домівок по всій країні та далеко за її межами. У цей момент полум'я стає потужним символом світла, що перемагає темряву історичної несправедливості, та нескореності духу, який більшовицький режим прагнув знищити голодом.

Коли виник День пам'яті жертв голодоморів?