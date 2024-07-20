Яке велике церковне свято 20 липня: основні заборони на цей день

У суботу, 20 липня, християни вшановують пам'ять святого славного пророка Іллі. За традицією, люди у цей день йдуть до церкви та моляться. Також у свято святять фрукти та хліб, щоб потім віддати ці продукти тим, хто їх потребує.

У молитвах до святого Іллі віряни просять здоров'я, хорошого врожаю, сімейного добробуту та миру. Цей день варто провести у родинному колі та зайнятися добрими справами. Кажуть також, що добре планувати весілля або вінчання, оскільки тоді буде міцний та щасливий шлюб, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті святого славного пророка Іллі

Відомо, що Ілля – це перший християнський пророк. З юного віку він щиро вірив в Бога. Коли багато людей сповідували язичництво, святий жив у пустелі, багато молився та дотримувався посту. Ілля намагався переконати людей перейти у християнську віру. Одного разу він сказав правителю, що найближчим роками не буде падати дощ, якщо не присвячувати час молитві. Згодом люди дійсно зіткнулися зі спекою та голодом. Однак пророк завжди мав що поїсти та попити, оскільки щиро вірив у Бога. Продукти йому приносили ворони.

Якось до Іллі уві сні прийшов Господь. Він сказав, щоб святий відправився до вдови, яка мешкала у місті Сарепта Сидонська. Коли пророк прийшов до жінки, то побачив, що у неї є син, а також борошно й олія. Продукти не закінчувалися, адже Ілля постійно молився. Згодом святий також зцілив сина вдови від хвороби.

Що не можна робити

Не можна важко працювати, зокрема у полі або на городі.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто влаштовувати конфлікти та лихословити.

Краще не наближатися до водойм, бо там сьогодні є нечиста сила.

Народні прикмети

Якщо буде багато комарів, то чекайте на погожу погоду.

Якщо почуєте грім, то найближчими днями не чекайте на дощ.

Спека – до сухої осені.

Якщо випаде сильна злива, то готуйтеся до пожеж у наступному році.

Що ще відзначають

20 липня у світі відзначається Міжнародний день торта. У 2011 році таке свято ініціювала спільнота, яка називається "Міланський Клуб" Королівства Любові. Сьогодні відбувається багато тематичних заходів.

Також у суботу – Міжнародний день шахів. Ця гра є дуже корисною, оскільки розвиває логіку та стратегічне мислення. За час існування шахів їх полюбило багато людей, вони часто проводять час за цим заняттям.