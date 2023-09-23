Які прикмети існують у День осіннього рівнодення: дещо цікаве з давнини

День осіннього рівнодення передбачає особливе явище, коли Сонце перетинає екватор і переходить із Північної півкулі в Південну. З цього моменту починається астрономічна осінь.

День осіннього рівнодення в Україні не вважається офіційним святом. Хоча наші предки дуже шанували цей день. Які традиції та прикмети існували в День осіннього рівнодення у давнину – знає 24 Канал.

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Традиції Дня осіннього рівнодення

Наші предки – слов'яни будували своє життя за природним календарем. Їх рік складався із 2 циклів: весняно-літнього та осінньо-зимового. Тобто, рік стартував із Дня весняного рівнодення та завершувався польовими роботами, ближче до осіннього рівнодення.

День осіннього рівнодення називали по-різному. Зокрема, Таусень, Овсень, Радогощ. Святкували його 7 днів до та 7 – після. Хвалили бога торгівлі та творчості Велесая. А щоб вшанувати богиню родючості та весіль Ладу, укладали шлюб.

Після хрещення Київської Русі у 988 році, язичницьке свято усунули та– Різдво Пресвятої Богородиці. Утім, чимало дохристиянських традицій залишилось. Слов'яни зривали горобину та ставили в хаті, аби вберегти свою рідню від усього поганого.



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До сходу сонця дівчата поспішали вмитися водою з джерела. Вважалось, що це допоможе їм довше зберігати свою молодість та швидше вийти заміж.

Господині запрошували своїх рідних та близьких в гості та готували пироги з капустою. Пізніше страву роздавали усім нужденним.

Прикмети у День осіннього рівнодення

Якщо на горобині є чимало жовтого листя, це свідчить про ранні заморозки та холодну зиму.