Які прикмети існують у День осіннього рівнодення: дещо цікаве з давнини
День осіннього рівнодення передбачає особливе явище, коли Сонце перетинає екватор і переходить із Північної півкулі в Південну. З цього моменту починається астрономічна осінь.
День осіннього рівнодення в Україні не вважається офіційним святом. Хоча наші предки дуже шанували цей день. Які традиції та прикмети існували в День осіннього рівнодення у давнину – знає 24 Канал.
Нічого собі Коли Україна переходить за зимовий час у 2023 році
Традиції Дня осіннього рівнодення
Наші предки – слов'яни будували своє життя за природним календарем. Їх рік складався із 2 циклів: весняно-літнього та осінньо-зимового. Тобто, рік стартував із Дня весняного рівнодення та завершувався польовими роботами, ближче до осіннього рівнодення.
День осіннього рівнодення називали по-різному. Зокрема, Таусень, Овсень, Радогощ. Святкували його 7 днів до та 7 – після. Хвалили бога торгівлі та творчості Велесая. А щоб вшанувати богиню родючості та весіль Ладу, укладали шлюб.Після хрещення Київської Русі у 988 році, язичницьке свято усунули та запровадили церковне – Різдво Пресвятої Богородиці. Утім, чимало дохристиянських традицій залишилось. Слов'яни зривали горобину та ставили в хаті, аби вберегти свою рідню від усього поганого.
До сходу сонця дівчата поспішали вмитися водою з джерела. Вважалось, що це допоможе їм довше зберігати свою молодість та швидше вийти заміж.
- Господині запрошували своїх рідних та близьких в гості та готували пироги з капустою. Пізніше страву роздавали усім нужденним.
Прикмети у День осіннього рівнодення
Якщо на горобині є чимало жовтого листя, це свідчить про ранні заморозки та холодну зиму.
- Коли горобина вродила малу кількість ягід – осінь буде сухою, коли багато – слід чекати дощів.
- Тепло та сонячно у День осіннього рівнодення, значить зима буде м'якою та без морозів.
- Горобина цього дня має особливу силу: здатна вберегти від злих духів і хвороб.
- Якщо птахи летять у вирій в осіннє рівнодення, це ознака того, що взимку буде морозно та холодно.