Какие приметы существуют в День осеннего равноденствия: кое-что интересное с древности

День осеннего равноденствия предполагает особое явление, когда Солнце пересекает экватор и переходит из Северного полушария в Южное. С этого момента начинается астрономическая осень.

День осеннего равноденствия в Украине не считается официальным праздником. Хотя наши предки очень чтили этот день. Какие традиции и приметы существовали в День осеннего равноденствия в древности – знает 24 Канал.

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Традиции Дня осеннего равноденствия

Наши предки – славяне строили свою жизнь по природному календарю. Их год складывался из 2 циклов: весенне-летнего и осенне-зимнего. То есть год стартовал со Дня весеннего равноденствия и завершался полевыми работами, ближе к осеннему равноденствию.

День осеннего равноденствия называли по-разному. В частности, Таусень, Овсень, Радогощ. Праздновали его 7 дней до и 7 – после. Хвалили бога торговли и творчества Велесая. А чтобы почтить богиню плодородия и свадеб Ладу, заключали брак.

После крещения Киевской Руси в 988 году, языческий праздник устранили и– Рождество Пресвятой Богородицы. Впрочем, многие дохристианские традиции остались. Славяне срывали рябину и ставили в доме, чтобы уберечь свою родню от всего плохого.



Рябина / Фото Pinterest

К восходу солнца девушки спешили умыться водой из источника. Считалось, что это поможет им дольше сохранять свою молодость и быстрее выйти замуж.

Хозяйки приглашали своих родных и близких в гости и готовили пироги с капустой. Позже блюдо раздавали всем нуждающимся.

Приметы в День осеннего равноденствия

Если на рябине есть немало желтых листьев, это свидетельствует о ранних заморозках и холодной зиме.