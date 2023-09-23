Какие приметы существуют в День осеннего равноденствия: кое-что интересное с древности
День осеннего равноденствия предполагает особое явление, когда Солнце пересекает экватор и переходит из Северного полушария в Южное. С этого момента начинается астрономическая осень.
День осеннего равноденствия в Украине не считается официальным праздником. Хотя наши предки очень чтили этот день. Какие традиции и приметы существовали в День осеннего равноденствия в древности – знает 24 Канал.
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Традиции Дня осеннего равноденствия
Наши предки – славяне строили свою жизнь по природному календарю. Их год складывался из 2 циклов: весенне-летнего и осенне-зимнего. То есть год стартовал со Дня весеннего равноденствия и завершался полевыми работами, ближе к осеннему равноденствию.
День осеннего равноденствия называли по-разному. В частности, Таусень, Овсень, Радогощ. Праздновали его 7 дней до и 7 – после. Хвалили бога торговли и творчества Велесая. А чтобы почтить богиню плодородия и свадеб Ладу, заключали брак.После крещения Киевской Руси в 988 году, языческий праздник устранили и ввели церковный – Рождество Пресвятой Богородицы. Впрочем, многие дохристианские традиции остались. Славяне срывали рябину и ставили в доме, чтобы уберечь свою родню от всего плохого.
К восходу солнца девушки спешили умыться водой из источника. Считалось, что это поможет им дольше сохранять свою молодость и быстрее выйти замуж.
- Хозяйки приглашали своих родных и близких в гости и готовили пироги с капустой. Позже блюдо раздавали всем нуждающимся.
Приметы в День осеннего равноденствия
Если на рябине есть немало желтых листьев, это свидетельствует о ранних заморозках и холодной зиме.
- Когда рябина родила малое количество ягод – осень будет сухой, когда много – следует ожидать дождей.
- Тепло и солнечно в День осеннего равноденствия, значит зима будет мягкой и без морозов.
- Рябина этого дня имеет особую силу: способна уберечь от злых духов и болезней
- Если птицы летят в теплые края в осеннее равноденствие, это признак того, что зимой будет морозно и холодно.