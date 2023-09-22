Коли чекати на День осіннього рівнодення цьогоріч: залишилось зовсім трохи

Осіннім рівноденням називають добу, коли тривалість дня дорівнює тривалості ночі. Воно завжди припадає на вересень.

У цей день в обох півкулях Землі ніч і день тривають однаково – по 12 годин. Сонце перетинає екватор із Північної півкулі в Південну. Тобто, з цього моменту в наших широтах починається астрономічна осінь, а от у Південній півкулі – навпаки астрономічна весна. Коли День осіннього рівнодення у 2023 році та що не можна робити – знає 24 Канал.

Треба бути готовим Коли Україна переходить за зимовий час у 2023 році

Коли осіннє рівнодення 2023

Україна розміщена у північній півкулі, і з моменту осіннього рівнодення у нас стартує календарна зима. З цього моменту дні будуть ставати все коротшими, а ночі – довшими. І так триватиме аж до зимового сонцестояння.

Осіннє рівнодення у 2023 році відбудеться 23 вересня. Відомо, що у цей день сонце зійде о 05:45 та зайде о 17:55. Таким чином, день буде продовжуватися 12 годин 10 хвилин.

Традиції осіннього рівнодення

В день осіннього рівнодення важливо згадати померлих та подякувати Богу за все, що ви маєте.

Можете планувати якісь справи на найближчий час. Вони точно завершаться успішно.

У цей день варто накрити щедрий стіл та запросити додому рідних і близьких. Вважається, що чим більше страв – тим краще розвиватимуться події в житті.

Хорошою ідеєю буде зірвати ягоди горобини, та поставити їх у куточки дому. Або повісити на вікно. Це захистити від усього злого.

Що не можна робити в цей день

Вважається, що в день осіннього рівнодення не варто починати щось нове. Тобто, капітальний ремонт чи переїзд в інше місто варто відкласти на інший час.