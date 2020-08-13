24 серпня відбудеться традиційний концерт гурту "Океан Ельзи" з нагоди "Дня Незалежності України". Оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу, то цього року виступ відбудеться із мінімальною кількістю глядачів. Проте організатори наголошують, що насолодитися концертом з екранів телевізора зможе кожен. Де саме і о котрій годині транслюватимуть шоу – читайте далі.

На офіційній фейсбук-сторінці гурту заявили, що кожен може стати глядачем святкового концерту в ефірі телеканалу "Україна". Це подарунок від гурту. 24 серпня о 23:00 розпочнеться святковий вечір, до якого матимуть змогу приєднатися усі бажаючі.

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Організатори зазначають, що на прихильників гурту чекає великий концерт з улюбленими піснями, прем'єрою нових композицій. Сцена, світло, звук – все це буде як завжди. Оскільки у світі активно поширюється коронавірусна хвороба, то виступ вібудеться у зміненому форматі з дотриманням усіх карантинних норм та заходів безпеки.

Зокрема, на концерті буде присутня обмежена кількість глядачів. Ними стануть запрошені гості – військові, лікарі, ветерани, пожежники, волонтери. Мільйони українців зможуть дивитися виступ у прямому ефірі телеканалу.

"24 серпня відзначимо День Незалежності разом: вперше після тривалої перерви – великий концерт "Океану Ельзи". Тут будуть і відомі пісні, і прем'єри, які ще ніхто не чув, а головне – це наші спеціально запрошені гості, справжні Герої сьогодення: військові, лікарі, пожежники, волонтери – всі ті, хто щодня своїми справами доводить, що таке насправді любити свою країну і захищати її Незалежність. А завдяки трансляції до нас приєднається й вся Україна!", – розповів лідер гурту Святослав Вакарчук.