Привітання з Днем Києва 2023: найкращі картинки та листівки для киян зі святом

Щороку в останню неділю травня українці святкують День Києва. Цього року це 28 травня. Не забудьте привітати мешканців міста зі святом.

28 травня 2023 року місто Київ святкує 1541 день народження – воно вважається одним з найдавніших міст України. За легендою, столицю заснував князь Кий у 482 році, хоч дослідники продовжують вивчати архіви.

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День народження Києва знову проходить в умовах повномасштабної війни. Та кияни, завдяки ЗСУ, можуть з цікавістю та приємністю провести день – сходити на екскурсії чи прогулятись інтерактивним маршрутом. У цей день не забудьте привітати друзів й мешканців столиці картинками, що зібрав 24 Канал.

Картинки-привітання з Днем Києва



Привітання з Днем Києва / Фото "Факти"



Привітання з Днем Києва / Фото "Факти"



Привітання з Днем Києва / Фото ТСН



Привітання з Днем Києва / Фото "Люкс ФМ"



Привітання з Днем Києва / Фото "Люкс ФМ"



Привітання з Днем Києва / Фото "Дзеркало тижня"